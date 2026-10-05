Alerta por alto desempleo juvenil: 84,7% considera difícil o muy difícil conseguir su primer trabajo formal

El Estudio Jóvenes 2026, además, reveló que un 63,5% de los encuestados identifica la falta de oportunidades para personas sin experiencia previa como el principal obstáculo para ingresar al mundo del trabajo.

En un momento en que el mercado laboral enfrenta su escenario más complejo en 5 años, la realidad de las personas entre 15 a 24 años resulta aún más compleja, de acuerdo con las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cuando la tasa de desocupación alcanzó el 9,6% a nivel nacional, aquel tramo etario dobló el número al registrar un 24,6%. Esto, sumado a que un 21,6% de las personas entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja.

En este contexto, el Estudio Jóvenes 2026 de Trabajando.com ahondó en cómo esta realidad es percibida por quienes buscan sus primeras oportunidades: el 84,7% considera difícil o muy difícil conseguir su primer trabajo formal.

Según Trabajando.com, además, un 63,5% identifica la falta de ofertas para personas sin experiencia previa como el principal obstáculo para insertarse en el mercado laboral

El desafío de abrir espacios para perfiles junior

“Tenemos una contradicción que debemos resolver: Les pedimos experiencia a quienes recién están entrando al mercado, pero al mismo tiempo no siempre les damos las oportunidades para adquirirla”, afirmó Eduardo Marín, gerente general de la plataforma.

En ese sentido, señaló que “las empresas tenemos que hacernos el tiempo de formar a esa nueva generación, fortalecer los procesos de inducción y aprendizaje y abrir más espacios para recién egresados y perfiles junior“.

Frente a este escenario, la página desarrolló Talent Connect, encuentro que reunió a cerca de 60 representantes de empresas e instituciones de educación superior para fortalecer la conexión entre formación y primeras oportunidades profesionales.

“Las instituciones de educación superior tienen un rol fundamental en generar esa vinculación con las empresas, pero las compañías también debemos abrir espacios para prácticas, pasantías y primeras experiencias. Ese esfuerzo tiene que venir de ambos lados”, agregó.

La IA comienza a convertirse en una nueva competencia

Según datos de Trabajando.com, los avisos que solicitan explícitamente conocimientos o manejo de herramientas de inteligencia artificial pasaron a 7,2% en el mismo período de 2026, mientras que el primer semestre de 2025 llegaba a un 2,4%.

“Lo que estamos viendo es que la capacidad de utilizar estas herramientas comienza a transformarse en una competencia cada vez más transversal, de la misma manera que durante años ocurrió con Excel u Office”, explicó Marín.

Según el Estudio Jóvenes 2026, un 66,3% ha utilizado inteligencia artificial para preparar su currículum, simular entrevistas o buscar trabajo, mientras que un 63,2% recurre a herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude como su principal apoyo para aprender.

Sin embargo, persiste una brecha en la preparación que reciben: Solo un 26,2% evalúa positivamente —con nota 4 o 5— la formación entregada por su institución educativa para utilizar IA, mientras que la evaluación promedio alcanza apenas 2,65 sobre 5.