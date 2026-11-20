20/ 11/ 2026 07:35

Dos detenidos por intento de robo a minimarket en San Miguel: Dueño sufrió el mismo delito 3 veces en un mes y medio

Durante la madrugada de este viernes, dos personas fueron detenidas por un intento de robo a un minimarket. Los hechos ocurrieron en la avenida Salesianos con Bartolo Soto en la comuna de San Miguel. El dueño fue víctima del mismo delito tres veces en el último mes y medio. Inicialmente eran cuatro antisociales, pero solo se pudo capturar a dos de ellos. La víctima conversó en exclusiva con CHV Noticias.