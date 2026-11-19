“Independientemente de lo que me sancionen, me lo merezco”, comentó Naya, quien en julio de este año se grabó en Instagram manejando su vehículo a 211 km/h.

Este jueves, Naya Fácil confirmó que la Policía de Investigaciones (PDI) la notificó y fue citada a declarar por el episodio de conducción temeraria ocurrido en julio de este año.

En aquel entonces, la influencer manejó a 211 km/h, algo que reconoció que fue un error por el que cooperará con la justicia.





Naya Fácil fue notificada por conducción temeraria

“Ayer me citaron de PDI, me llegó una notificación a mi casa”, comenzó diciendo Naya en su cuenta de Instagram, quien no le avisó a su abogada para enterarse primero de lo que ocurría.

En ese contexto, la influencer se contactó con PDI, quienes “me dicen que es un llamado por un video viral mío donde yo iba a exceso de velocidad y ahí entendí todo; le dije que sí y nada, es lo que corresponde, creo, es la ley”, detalló.

Naya reconoció que no se arrepiente: “Es lo que yo quería hacer en el momento; es algo que no volvería a hacer nunca más y es algo que uno tiene que responder”.

Sin embargo, admitió que “lo que hice estuvo mal (…) le encuentro toda la razón a toda la gente que me criticó”.

Finalmente, Naya concluyó: “Ahora tengo que responder ante la ley y es lo que corresponde; tengo que cooperar e, independientemente de lo que me sancionen, me lo merezco”.

Revisa las publicaciones de Instagram: