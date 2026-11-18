La influencer explicó que esta filtración no viene desde la piscina y mostró los estragos que causó la humedad en su hogar.

Los problemas de Naya Fácil no terminan porque este martes, la influencer mostró en sus redes sociales que la filtración de su penthouse ha empeorado.

Aunque en un comienzo el problema afectó distintos puntos del techo del inmueble, la situación se propagó a las paredes, descascarando la pintura del lugar.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya reflejó que esta nueva afectación se encuentra en el mismo nivel de la piscina, pero argumentó que el problema no viene de ahí.

“Ahora nos dimos cuenta de que está filtrando; ahí está la piscina, todo, y miren ahora la pared, eso no estaba antes, por eso yo no entiendo” , comenzó diciendo Naya.

Las paredes incluso tienen filtración en la zona de las escaleras que conducen a la piscina, pero la influencer dejó en claro que “son distintos puntos”.

Momentos después, Naya explicó por qué la filtración no viene de la piscina, apuntando a un punto del mismo piso que no se conectaría con la zona afectada.

“Imagínense, está por el otro lado y está filtrando acá, ¿me entienden? (…) No sé qué pensar”, aseguró.

Finalmente, la influencer llevó a su casa a profesionales con cámaras térmicas para poder detectar en punto exacto dónde están las filtraciones y mostró los parches que le hicieron anteriormente, los que no tuvieron un buen resultado.

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