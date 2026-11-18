El fotógrafo egipcio Bilal Ragab se dedica a descubrir y exponer a carteristas en el metro de la ciudad italiana.

Bilal Ragab, un egipcio radicado en Milán, Italia, que se dedica a exponer a carteristas, subió un nuevo video donde acusa a dos chilenos de dedicarse a robar en los vagones de los trenes.

En el registro se aprecia cómo el “fotógrafo anticarteristas” hace sonar un silbato y, cuando tiene la atención de los pasajeros, apunta a unos sujetos y dice que son carteristas.

Ahí, de inmediato, hubo una violenta reacción de uno de ellos con un claro acento chileno: “No me grabí, no me grabí, sapo y la…” para luego lanzarle un golpe con su mochila.

Ante la insistencia del “anticarterista” de llamar a la policía, los sujetos se bajaron en la siguiente estación bajo insultos y amenazas.

El video se ha viralizado y ya tiene más de 2 mil comentarios. Este registro se suma a muchos que Ragab sube a sus redes sociales, donde incluso tiene fijado otro altercado con un carterista chileno.





Video de anticarterista acusando a dos chilenos