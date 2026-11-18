“Bienvenida al viaje”: Gabriel Boric confirma que espera su segunda hija y revela cómo se llamará
A través de una publicación en Instagram, el exmandatario confirmó el embarazo de su pareja, Paula Carrasco y agradeció los gestos de cariño que han recibido.
El expresidente Gabriel Boric confirmó la mañana de este miércoles que se encuentra esperando su segunda hija junto a su pareja, Paula Carrasco.
El exmandatario compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la que subió una foto junto a su familia, dio las gracias por el cariño y reveló el nombre que tendrá la niña.
“Bienvenida al viaje, Eloísa. Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos”, escribió la exautoridad.
De igual forma, agregó que “estamos felices y ansiosos por presentarte el mundo que es y el queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras”.
“Gracias a todos por su cariño, nos llena de amor”, concluyó.
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