A través de una publicación en Instagram, el exmandatario confirmó el embarazo de su pareja, Paula Carrasco y agradeció los gestos de cariño que han recibido.

El expresidente Gabriel Boric confirmó la mañana de este miércoles que se encuentra esperando su segunda hija junto a su pareja, Paula Carrasco.

El exmandatario compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la que subió una foto junto a su familia, dio las gracias por el cariño y reveló el nombre que tendrá la niña.





“ Bienvenida al viaje, Eloísa. Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos”, escribió la exautoridad.

De igual forma, agregó que “estamos felices y ansiosos por presentarte el mundo que es y el queremos que sea. Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras”.

“Gracias a todos por su cariño, nos llena de amor”, concluyó.