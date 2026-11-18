Cuco le preguntó a Emilia por qué lo evaluó con una peor nota que a Kurt Carrera cuando fue eliminado de Fiebre de Canto y la jurado contestó con todo.

Este martes, Emilia Dides frenó en seco a Cuco Cerda en Fiebre de Canto, luego de que este último le cuestionara su nota el día que fue eliminado del programa.

Emilia respondió con todo y lo instó a preguntarle directamente y no llevar dichas críticas a paneles de televisión.





¿Qué dijo Emilia Dides?

En el último capítulo de Fiebre de Canto, Cuco señaló: “Me llamó la atención cuando me fui, que estaba agarrando vuelo y me dio mucha lata irme y no me quería ir, la verdad. Se rumoreó mucho de que yo estaba echándote la culpa a ti sobre la eliminación, pero no es así”.

En esa misma línea, comentó: “Quería preguntarle a la primera fuente, ¿por qué tuve peor nota que Kurt? Un saludo a Kurt, que lo quiero, pero se le olvidó la letra y desafinó un montón”.

Cuco argumentó que muchas personas opinaron lo mismo y aseguró: “No se me olvidó la letra, han sido muy estrictos y, si bien no soy cantante, canté en el tono. Me fui un poco desilusionado con tu nota secreta”.

“¿Por qué no me dijiste cuando te fui a despedir? Cuándo te fuiste eliminado y ¿por qué después lo dijiste en un panel y no en mi cara?” , arremetió Emilia.

Al respecto, Cerda contestó: “Porque cuando nos topamos, para mí fue una impresión en realidad porque no habíamos cruzado un saludo en todo el programa y cuando saliste me dijiste: ‘Sorry, Cuco, no te quería eliminar'”.

“Te dije: ‘Pucha, Cuco, que te vaya bien’. No dije que no te quería eliminar, además de que no depende de mí porque somos cuatro jurados”, dejó en claro Dides.

Emilia le explicó que, considerando la presentación completa, a ella le pareció que Kurt lo hizo mejor y sus parámetros de evaluación eran distintos a los de ahora.

“Pero bueno, para la próxima me encantaría que, si tienes algo que decirme, me encantaría que me lo dijeras cuando nos vemos en persona”, concluyó Emilia.

Revive el momento: