“Todo es incierto”: Emilia Dides y Rafael Araneda entre los afectados por suspensión de vuelos en EEUU

Al momento de dejar Estados Unidos tras asistir al evento en Las Vegas, la modelo y el animador comunicaron que sus vuelos fueron suspendidos a través de sus redes sociales.

Emilia Dides y Rafael Araneda buscaban salir de Estados Unidos cuando la Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió todos los vuelos en el país norteamericano, producto de una falla en las comunicaciones.

Debido a que los centros de control del tráfico aéreo fueron afectados, durante la tarde del viernes ningún avión pudo despegar tras la orden emitida. Esta medida dejó a miles de pasajeros perjudicados, entre ellos la modelo y el animador de televisión.

Emilia Dides no pudo viajar de vuelta a Chile por suspensión de vuelos en EEUU

Dides se encontraba en Las Vegas, Nevada, luego de haber asistido a los Latin Grammy 2026 el pasado jueves. La exMissChile estaba en el aeropuerto cuando su vuelo de vuelta a Chile fue suspendido.

“Acaban de cancelar todos los vuelos de Estados Unidos. Al parecer es grave, manden buenas energías, les iré contando”, expresó la jurado de Fiebre de Canto en una primera instancia.

Más tarde, durante la madrugada de este sábado, Emilia mencionó que “conseguimos las maletas, pero todo es incierto. Llevamos más de 12 horas en el aeropuerto tratando de saber que podemos hacer. Tengo mucho tuto”.

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Rafael Araneda se vio afectado por la suspensión de vuelos en EE.UU

Araneda también se encontraba en Las Vegas por su asistencia a los Latin Grammy 2026 junto a Karen Doggenweiler, en la semana en la que se confirmó a la primera artista internacional del Festival de Viña del Mar 2027: Laura Pausini.

Tras su paso por la alfombra roja del gran evento, el comunicador viajaría a México para grabar un programa. Sin embargo, el viaje no se pudo concretar pese a que alcanzó a subirse al avión.

Después de bajarse y de conocer la razón del problema ocurrido, Araneda relató: “Un día complejo para las comunicaciones y para la aviación de EE.UU. Vengo saliendo del aeropuerto de Las Vegas… Hice mi chequeo, volaba a México. Estoy en esto desde temprano”.

“Estuve dentro, se empezó a mover y ¡vuelta! Estacionaron el avión y estuvimos casi dos horas y media ahí. Luego, para abajo. No hay información”, comentó el animador a través de un video.





Asimismo, Araneda señaló que esta complicación “se está notando en las calles, a la salida. Esto está repleto de autos, cuesta tomar un taxi, están los bocinazos, el estrés”.

“No hay información, no hay aplicaciones, no funciona la información de las líneas aéreas, por lo menos aquí en Estados Unidos”, agregó.

El animador del Festival de Viña contó que “yo aparezco que estoy volando y la persona que me iba a ir a buscar me está esperando. Y no he volado. Tampoco me aparece qué va a pasar con la siguiente alternativa de vuelo. No sé en qué estamos. A esperar ”.

Finalmente, con el paso de las horas las restricciones dispuestas por la FAA fueron levantadas y se reanudaron las operaciones aéreas. No obstante, ni Emilia Dides ni Rafael Araneda han comunicado si sus vuelos pudieron ser reagendados.