13/ 11/ 2026 22:49

La cirugía que permite corregir la espina bífida de los bebés cuando están en el vientre materno

Hace ocho años comenzó a realizarse en Chile una técnica pionera en el mundo que permite corregir la espina bífida de las guaguas, cuando están en el vientre materno. Mediante una intervención laparoscópica, los especialistas pueden intervenir la espalda del feto antes de su nacimiento. Una apuesta médica, que ha transformado la vida de más de 50 niños gracias a esta intervención. Conocimos las historias de los primeros niños operados en el año 2018 y que hoy pueden disfrutar de una mejor calidad de vida. El reportaje es de Florencia Valenzuela y Jaime Orellana.