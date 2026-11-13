“Tú combo llegó a sonar”: El video del momento exacto de la agresión a Luis Slimming en Arica

Las imágenes fueron compartidas en el propio canal de streaming del humorista, El Sentido del Humor.

Este viernes revelaron las imágenes de la agresión que sufrió Luis Slimming en pleno show en Arica durante la noche del jueves.

Fue el propio canal de streaming del humorista, El Sentido del Humor, donde expusieron el video del momento.

El registro también fue comentado por Slimming, quien participó del react donde entregó detalles de lo que sucedió en estos tensos segundos.

En la instancia, el comediante apareció con lentes de sol y compartió con un humor algunas palabras: “alguien me dijo que el piso estaba super resbaloso”.

“Ahí me tiré unas tallitas”, dijo en alusión a que tras la agresión tomó el micrófono para alivianar el ambiente con algunos chistes rápidos.

También dijo, a modo de broma, que “me puse 300 pesos en la mano”, a lo que el resto del panel le aplaudió el momento en que se defendió.

“Tú combo llegó a sonar” y “el combo pa’ bueno, amigo”, le comentaron, a lo que él respondió entre risas que “busqué el pómulo”.