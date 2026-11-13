Padre de subsecretario Máximo Pavez fue detenido por manejar en estado de ebriedad en Colina

El imputado, Máximo Pavez Cerda, pasó la noche del jueves detenido y su control de detención fue postergado hasta el lunes.

El padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), fue detenido la madrugada de este viernes por Carabineros.

Según informó la Fiscalía Centro Norte, el imputado Máximo Pavez Cerda fue aprehendido en la comuna de Colina, pasó la noche bajo custodia policial.

Inicialmente, su control de detención estaba programado para la mañana de este viernes, pero el ente persecutor informó que se amplió la detención de Pavez Cerda hasta el lunes, jornada en que realizará la audiencia.





Acorde a información preliminar, la detención ocurrió debido a que conducía con las luces apagadas y se encontraría en estado de ebriedad .

Además, habría colisionado a una carreta en su parte posterior.

Según consignó el Ministerio Público, las personas a bordo de la carreta habrían sufrido lesiones tras el choque y de momento se encuentran internados en un centro hospitalario.

La declaración del subsecretario

Tras conocerse los hechos, el subsecretario Pavez se refirió a la detención de su padre y señaló que este se encuentra en buen estado de salud, aunque no ha podido contactarse con él.

De igual manera, aseguró que “no he tomado conocimiento ni he tenido contacto con ninguna autoridad”.

En esa línea, también destacó la importancia de “separar absolutamente” este hecho de las labores de la subsecretaría, afirmando que “lo que corresponde es la igualdad ante la ley”.

Por último, informó que “a penas pueda voy a tomar contacto con mi padre, porque es mi papá, pero en ningún caso esto es un tema que tenga relación con la Subsecretaría ni con ninguna actividad vinculada al Gobierno y por lo tanto lo que corresponde es que las instituciones funcionen”.