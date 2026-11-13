“¡Qué patético!”: diputado Cristián Araya es censurado tras polémica intervención en el Congreso

El diputado republicano protagonizó una tensa intervención al defender los recortes en el Ministerio de Salud y defender a su homóloga Javiera Rodríguez. Esto causó la indignación de la vicepresidenta de la Cámara.

El diputado Cristián Araya, del Partido Republicano, protagonizó un tenso altercado en la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, que esta mañana fue despachado por el Congreso.

El momento, que quedó registrado de forma íntegra en video, ocurrió cuando el parlamentario defendía la partida del Ministerio de Salud para luego hacer alusión a una polémica que levantó su homóloga, la diputada Javiera Rodríguez.

“Ayer la diputada Javiera Rodríguez denunciaba con meridiana claridad el negocio de los derechos humanos. Hoy quiero denunciar el negocio político de otro dolor, el de los enfermos, en particular de los que sufren cáncer”, acusó.

Esto causó la reacción inmediata de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, quien presidía la sesión: “Diputado, por Dios santo… lo llamo al orden”.

Pese a los intentos de la militante de Renovación Nacional, Araya continuó y aseguró que “quienes convierten este sufrimiento en arma política son verdaderos especuladores del dolor, mercaderes de la angustia y carroñeros de la desgracia”.

“Diputado Araya, lo censuro. Diputado Araya, está censurado. Lamentable”, insistió. “Qué lamentable que denoste a nuestra Cámara de esta forma”, acusó entre el alboroto generado en el hemiciclo.

Para finalizar su intervención, y ante las críticas de los presentes, Araya remató con esta frase: “¡El trabajo de la ministra (de Salud) salva vidas! ¡Y ustedes a llorar a la FIFA!”.