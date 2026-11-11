Rodríguez se burló de los DD.HH y Pizarro la increpó: tenso cruce obligó a suspender sesión de Presupuesto en la Cámara

Registros capturados dentro de la sala por diputados oficialistas mostraron parte del escándalo generado entre parlamentarios de distintas bancadas, tras los dichos de la republicana Javiera Rodríguez.

Un tenso cruce entre parlamentarios obligó a suspender la sesión de este miércoles sobre la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Distintos registros capturados dentro de la sala mostraron parte del altercado surgido entre las diputadas Lorena Pizarro (PC) y Javiera Rodríguez (Partido Republicano).

Tenso cruce entre diputada Pizarro y Rodríguez en la Cámara

En los videos compartidos desde el Congreso se ve a Pizarro increpar a Rodríguez. Esto, en respuesta a algo que ella le habría expresado desde su asiento, a lo lejos.

Los registros que han publicado los parlamentarios oficialistas sobre del escándalo, omiten lo dicho por la republicana.

Sin embargo, durante la discusión, Rodríguez respaldó con burlas, que el presupuesto del gobierno actual deje fuera aspectos sobre los derechos humanos.

En ese contexto, la diputada afirmó que los DD.HH son un “negocio” y expresó su “repudio a esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company”. Además, mencionó que ese financiamiento “dejará de irse por fin a la familia Allende”.

🔴 Último Minuto | Diputada Rodríguez critica a “Derechos Humanos Company” en debate de Presupuesto

Durante la discusión de la partida de Justicia y DD.HH. del Presupuesto 2027, la diputada Javiera Rodríguez (Republicana) repudió lo que calificó como la “gran empresa llamada Derechos Humanos Company”. Afirmó que esa plata “dejará de irse por fin a la familia Allende” y respaldó el presupuesto del actual gobierno.

#Presupuesto2027 #CámaraDeDiputados #JavieraRodríguez #PolíticaChile — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) November 11, 2026

“Dime acá lo que dijiste. Se valiente, ven, dímelo a la cara” , se dirigió Lorena Pizarro hacia Javiera Rodríguez tras su intervención, según los videos compartidos.

La parlamentaria comunista es hija de Sola Sierra, activista y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y de Waldo Pizarro, histórico dirigente que fue secuestrado y desaparecido en 1976.

En sus cuentas de X, los diputados UDI, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann hablaron del momento, ironizando al señalar que en la Cámara se vive un “grato ambiente laboral”.

Cretton, por su parte, calificó el cruce como un “triste espectáculo”, mientras que Neumann consideró que “parece pichanga de barrio con gritos”.

Grato ambiente laboral: La diputada Pizarro amenazando a @capitanarod. https://t.co/s54W5fAt1f — Eduardo Cretton 🇨🇱 (@cretton15) November 11, 2026