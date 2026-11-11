Quiroz confirma que se repondrá “Yo elijo mi PC” en el presupuesto 2027 tras nuevo rechazo en la Cámara

El ministro de Hacienda confirmó que la reincorporación del proyecto se discutirá en el Senado, luego de que la partida de educación se rechazara por segunda vez en la Cámara Baja.

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que se repondrá el programa “Yo Elijo mi PC” en el Senado.

El anuncio ocurrió en medio de la discusión presupuestaria de la partida de educación en la Cámara de Diputadas y Diputados, espacio en el que el jefe de cartera señaló que “queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, donde consideremos entregas de computadores y consideremos también recoger elementos que permitirán mejorar este programa “.

La intervención del titular de Hacienda ocurrió luego de que la indicación de educación fuera rechazada en la Sala.





Rechazo en la Sala

Según consignó Diario UChile, la sesión en la Cámara se realizó luego de que el Ejecutivo repusiera el presupuesto de educación sin revertir los recortes cuestionados durante la tramitación en la Comisión Especial Mixta, entre ellos, el polémico fin del programa.

En ese contexto y tras una larga sesión, la partida de Educación se rechazó con una votación que tuvo como resultado 72 votos a favor y 72 en contra.

Durante su intervención, el ministro Quiroz defendió el presupuesto de Educación y aseguró que es uno “responsable, que pide a cada peso demostrar su aporte” y detalló que su foco estuvo en la primera infancia y la educación pública.

En relación a la reposición de las becas de acceso a computadores, señaló: “Queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta donde consideremos entregas de computadores, pero consideremos también recoger elementos que permitan mejorar este programa“.