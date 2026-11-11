Hasta $1,6 millones para reparar viviendas: Cómo obtener el monto máximo de la gift card del Minvu
Este beneficio, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, busca ayudar a propietarios a costear las reparaciones de sus hogares con una tarjeta digital que podrán utilizar para comprar materiales en ferreterías y comercios asociados.
Ya están abiertas las postulaciones a las gift card ofrecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que permiten obtener hasta $1.635.000 para la reparación de viviendas.
Se trata de la nueva Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que consta de 20 mil cupos y se entregará mediante una tarjeta digital que se podrá utilizar en ferreterías y comercios que tengan convenio con el Serviu.
Las solicitudes estarán disponibles hasta el próximo 9 de diciembre y podrán postular tanto propietarios de casas como de departamentos que tengan fallas en sus viviendas que deseen reparar.
¿Cómo obtener el monto máximo?
Para recibir los $1.635.000 de la gift card del Minvu es necesario postular a la categoría de instalación o reposición de cierres perimetrales. Esta opción, dirigida exclusivamente para casas, son las obras que contemplan el monto mayor.
De igual manera, están disponibles otras tres opciones de obras a las que los postulantes pueden optar. En conjunto, las opciones disponibles y sus requisitos de ahorro son:
- Reparación de baños: disponible para casas y departamentos. Requiere 1 UF ($39.732) de ahorro y contempla 15 UF de subsidio, aproximadamente $613.000.
- Mejoramiento de pisos: para casas y departamentos. Exige 1 UF ($39.732) de ahorro y financia 15 UF, equivalentes a unos $613.000.
- Reparación de techumbres: exclusiva para casas. Exige un ahorro de 1 UF ($39.732) y entrega un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000.
- Instalación o reposición de cierres perimetrales: destinada exclusivamente a casas. Solicita 2 UF ($79.464) de ahorro y entrega hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.
¿Qué requisitos hay para postular?
Para solicitar la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 18 años o más
- Ser jefe o jefa de hogar
- Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de ser extranjero
- Contar con cédula de identidad vigente
- Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH)
- Ser propietario o propietaria de una única vivienda
- Habitar la propiedad en la que se utilizará el subsidio
- No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27)
¿Cómo debe ser la vivienda?
Para ser consideradas para las reparaciones, las viviendas deben cumplir con una serie de requisitos específicos:
- Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes
- Tener una antigüedad mínima de 10 años
- Contar con un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF
- Quienes tengan una vivienda con techumbre de fibrocemento o pizarreño no podrán postular a la reparación de techumbre
¿Cómo postular?
El trámite para la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 se puede realizar únicamente en línea a través del sitio web oficial de minvu.cl, donde se deberá ingresar con Clave Única y adjuntar los siguientes documentos:
- Cédula de identidad vigente.
- Registro fotográfico de la vivienda en que se visualice el número municipal.
- Registro fotográfico del daño que requiere reparar.