Hasta $1,6 millones para reparar viviendas: Cómo obtener el monto máximo de la gift card del Minvu

Este beneficio, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, busca ayudar a propietarios a costear las reparaciones de sus hogares con una tarjeta digital que podrán utilizar para comprar materiales en ferreterías y comercios asociados.

Ya están abiertas las postulaciones a las gift card ofrecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y que permiten obtener hasta $1.635.000 para la reparación de viviendas.

Se trata de la nueva Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un beneficio que consta de 20 mil cupos y se entregará mediante una tarjeta digital que se podrá utilizar en ferreterías y comercios que tengan convenio con el Serviu.

Las solicitudes estarán disponibles hasta el próximo 9 de diciembre y podrán postular tanto propietarios de casas como de departamentos que tengan fallas en sus viviendas que deseen reparar.





¿Cómo obtener el monto máximo?

Para recibir los $1.635.000 de la gift card del Minvu es necesario postular a la categoría de instalación o reposición de cierres perimetrales. Esta opción, dirigida exclusivamente para casas, son las obras que contemplan el monto mayor.

De igual manera, están disponibles otras tres opciones de obras a las que los postulantes pueden optar. En conjunto, las opciones disponibles y sus requisitos de ahorro son:

Reparación de baños: disponible para casas y departamentos. Requiere 1 UF ($39.732) de ahorro y contempla 15 UF de subsidio, aproximadamente $613.000.

disponible para casas y departamentos. Requiere 1 UF ($39.732) de ahorro y contempla 15 UF de subsidio, aproximadamente $613.000. Mejoramiento de pisos: para casas y departamentos. Exige 1 UF ($39.732) de ahorro y financia 15 UF, equivalentes a unos $613.000.

para casas y departamentos. Exige 1 UF ($39.732) de ahorro y financia 15 UF, equivalentes a unos $613.000. Reparación de techumbres: exclusiva para casas. Exige un ahorro de 1 UF ($39.732) y entrega un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000.

exclusiva para casas. Exige un ahorro de 1 UF ($39.732) y entrega un subsidio de 25 UF, equivalente a cerca de $1.022.000. Instalación o reposición de cierres perimetrales: destinada exclusivamente a casas. Solicita 2 UF ($79.464) de ahorro y entrega hasta 40 UF, cerca de $1.635.000.

¿Qué requisitos hay para postular?

Para solicitar la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más

Ser jefe o jefa de hogar

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de ser extranjero

Contar con cédula de identidad vigente

Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH)

Ser propietario o propietaria de una única vivienda

Habitar la propiedad en la que se utilizará el subsidio

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27)

¿Cómo debe ser la vivienda?

Para ser consideradas para las reparaciones, las viviendas deben cumplir con una serie de requisitos específicos:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes

Tener una antigüedad mínima de 10 años

Contar con un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF

Quienes tengan una vivienda con techumbre de fibrocemento o pizarreño no podrán postular a la reparación de techumbre

¿Cómo postular?

El trámite para la Tarjeta Banco de Materiales 2.0 se puede realizar únicamente en línea a través del sitio web oficial de minvu.cl, donde se deberá ingresar con Clave Única y adjuntar los siguientes documentos: