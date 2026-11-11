11/ 11/ 2026 14:27

Justicia entrega al Senado 309 decretos de rebajas de pena por delitos sexuales contra menores

El Ministerio de Justicia entregó a la Comisión de Constitución del Senado 309 decretos que concedieron rebajas de condena a personas sancionadas por delitos sexuales contra menores de edad entre 2022 y 2026. El ministro Fernando Rabat explicó que se trata de una “primera entrega” en respuesta a una de las más de 50 solicitudes del Congreso. Entre los documentos figuran los 56 decretos que originaron la controversia, mientras la comisión evalúa si puede divulgarlos debido a los datos sensibles que contienen.