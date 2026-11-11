Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que el delantero tendrá que hacerse cargo del costo del vehículo colisionado y que sostendrán una reunión.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio a conocer la primera medida con Leandro Hernández tras chocar en estado de ebriedad el pasado domingo 8 de noviembre.

El futbolista de 21 años colisionó su vehículo en Providencia horas antes de la consagración de Colo Colo de la Liga de Primera, quedando con las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y retención de su licencia de conducir.

En declaraciones a la prensa, el máximo dirigente de Los Albos ratificó este miércoles que el delantero deberá hacerse cargos con los costos económicos del automóvil que impactó.

“Va a tener que pagarlo. Va a ser parte del costo que va a tener que asumir”, comentó respecto a la situación.

Adicionalmente, el directivo anunció que tendrán una reunión con el canterano, quien se disculpó en la misma jornada por el grave incidente.





Leandro Hernández se juntará con Aníbal Mosa y Fernando Ortiz

El empresario reveló que Hernández “me llamó por teléfono pidiendo las disculpas, está muy arrepentido. Él se comprometía a que esto nunca más iba a ocurrir y que sabía de la gravedad de lo que había hecho”.

“Esa es una cosa que a mí, de cierta manera, me gustó, porque primero, para enmendar el camino, tenemos que reconocer los errores. Vamos a conversar con él, vamos a tener una reunión Fernando Ortiz, Jaime Pizarro, yo seguramente, con él. Hablaremos con él cuál es el camino que tiene que seguir”, agregó.

En ese punto, Mosa apuntó que el ariete “estaba dentro de los mejores jugadores sub 23 del continente. Entonces, esto, más allá de un tema profesional, podían haber habido muertos, podía haber habido una tragedia”.

“Lo más importante es que reconoció su error, hizo el mea culpa correspondiente y ahora, en los próximos días, nos juntaremos para decirle que nosotros lo único que queremos es ayudarlo. Si bien es cierto es un futbolista, hay una persona detrás y eso es lo que nos interesa”, concluyó.