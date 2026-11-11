Guerra desatada: San Felipe arremete contra Puerto Montt y pone condición para retirar denuncia

El cuadro del Aconcagua emitió un duro comunicado contra Pablo Soto Lazcani, director deportivo del Velero, al que le hizo un llamado a presentar diversos formularios.

Sigue la controversia en la Primera B. Ahora, Unión San Felipe arremetió en duros términos contra Pablo Soto Lazcani, director deportivo de Deportes Puerto Montt, por insinuar supuestos incumplimientos del cuadro del Aconcagua.

Todo se originó con el dirigente anticipando que el Velero se salvaría de la denuncia presentada en su contra por supuestas infracciones tributarias, a lo que se suma el presunto no pago de impuestos únicos retenidos a integrantes del plantel el 2025.

En entrevista con Mi Sur Deportes, el directivo apuntó que habrían denuncias cruzadas entre los equipos que están peleando el descenso en la segunda categoría.

“Dicen que tienen cosas de Santa Cruz, tienen cosas de Rangers, otro dijo que tenía cosas de San Felipe, así que yo creo que van a terminar matándose entre ellos tres para salvarse alguno, como sea”, comentó.





La dura respuesta de Unión San Felipe

Este miércoles, San Felipe emitió un duro comunicado en el que cuestionó a Soto Lazcani, señalando que “debe entender que no es lícito retener o apropiarse de las remuneraciones de los trabajadores, ni competir en condiciones ventajosas frente a rivales que sí cumplen sus obligaciones”.

“Lo denunciado tiene nombre, y Soto Lazcani lo conoce. Pero, ya que afirma no saberlo, se lo decimos con claridad: Es trampa y deslealtad aprovecharse del incumplimiento de las reglas para obtener una ventaja deportiva”, agregaron.

El club de la Región de Valparaíso invitó al dirigente “a visitar nuestro complejo deportivo, que en su momento conocieron y admiraron destacados dirigentes de su club. También nos gustaría conocer las instalaciones construidas por Deportes Puerto Montt bajo la dirección de Soto Lazcani”

“Nuestro club invierte de acuerdo con su presupuesto y cumple con sus obligaciones. Entre ellas, declara y paga el impuesto único correspondiente a sus trabajadores, sin retener esos recursos para obtener una ventaja frente a sus rivales. ¿Puede decir lo mismo Deportes Puerto Montt?”, añadieron.

Finalmente, el cuadro aconcagüino puso una condición para retirar la denuncia presentada: “Si está todo en regla, presente los formularios 29 entregados al Servicio de Impuestos Internos y acredite que los pagos se realizaron dentro de los plazos legales”.

“Si así fuera, Unión San Felipe retirará su denuncia. Pero, si no puede hacerlo, deberá responder por el incumplimiento de las obligaciones que se cuestionan y por la ventaja deportiva que este habría generado”, sentenciaron.