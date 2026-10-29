La sanción a Los Bravos del Morro no implicaría cambios en cuanto a las posiciones del torneo, aspecto que sería clave pensando en la última fecha.

Impacto ha causado la determinación de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina al desafiliar a San Marcos de Arica, elenco perteneciente a la Primera B.

Los Bravos del Morro recibieron la drástica sanción tras la denuncia en su contra por las declaraciones juradas del funcionamiento de su club, esto en periodos del 2024 a 2025.

Si bien en un primer momento se especuló con que esto produciría cambios en la tabla de posiciones, al darse por perdidos todos sus cotejos por un marcador de 3-0, la situación podría tener un importante vuelco.





Primera B se definiría en cancha

Según consignó El Mercurio, los resultados de los equipos que enfrentaron a San Marcos no serían modificados.

Esto quiere decir que no hay puntos adicionales a ningún club, lo que permitiría una definición en cancha por el título entre San Luis y Cobreloa.

A esto se suma la pelea por mantener la categoría entre Deportes Santa Cruz, Unión San Felipe y Rangers, quienes aguardan que los ariqueños sean los descendidos.

El artículo 87° de las Bases de la Liga de Ascenso menciona que un equipo sancionado “se entenderá, para todos los efectos, como el último de la tabla de posiciones al término del campeonato”.

En medio de esto, la dirigencia nortina presentó su apelación y llamó a mantener la calma a los hinchas, mientras que la ANFP decidió suspender le fecha 30° que estaba fijada para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.