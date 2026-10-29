Cambio de sede: La primera modificación que hizo la ANFP tras clausura de Quilín

El cierre del edificio ubicado en Peñalolén obligó a realizar varios cambios, entre los que está un partido de la Selección Chilena Sub 17.

Varios coletazos dejó la clausura de la sede en Quilín de la ANFP, decisión anunciada este miércoles por la Municipalidad de Peñalolén.

El alcalde de la comuna, Miguel Concha, mencionó que la entidad funcionó sin patente por varios años y que tiene una deuda de $172 millones.

La situación obligó a la dirigencia a tomar medidas en varios aspectos, entre los que está una modificación en el itinerario de la Selección Chilena Sub 17.





La Roja Sub 17 cambia de escenario para amistoso

La Roja juvenil se encontraba entrenando con miras a un amistoso frente a Uruguay fijado para este jueves, esto pensando en el próximo Mundial de la categoría.

El encuentro se iba a jugar precisamente en Quilín, pero pasará a disputarse en esta misma jornada en Juan Pinto Durán producto de la clausura.

Los pupilos de Sebastián Miranda formarán parte del Grupo F del torneo que se juega en Qatar, instancia en la que se medirán a Argelia, Montenegro y Estados Unidos a partir del 21 de noviembre.

Adicionalmente, el Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física (INAF) también vio alterado su cronograma en cuanto a clases y horarios.