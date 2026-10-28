El Bicho es el 1°: Cristiano Ronaldo se quedó con el Balón de Oro de todos los tiempos

La versión 2008 del portugués conquistó este inédito premio, superando a Lionel Messi 2012 y a su propia versión en la edición 2017.

Cristiano Ronaldo consiguió un nuevo hito. El delantero portugués se adjudicó el denominado “Balón de Oro de todos los tiempos”, premio conocido como B.O.A.T.

La historíca versión de CR7 2008 se impuso en la votación organizada por la revista France Football, quienes celebraron los 70 años del galardón con una elección sobre los jugadores que obtuvieron el trofeo en al menos dos ocasiones.

De esta manera, el Bicho superó a Lionel Messi 2012 y a su propia versión en la edición 2017, lo que implica que está dos veces en el podio.





El Balón de Oro de todos los tiempos es para Cristiano Ronaldo

Un punto importante es que esto no es oficial y se dio con sufragio popular, donde cada voto tenía un costo un euro y con la opción de poder participar todas las veces que se quisiera.

Otras leyendas a las que superó el actual jugador del Al Nassr fueron Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten y Alfredo Di Stéfano, entre otros.

Ronaldo conquistó el Balón de Oro por primera vez en su carrera el 2008, año en que obtuvo la Premier League y la Champions League con Manchester United.

En dicha temporada, el atacante marcó 42 goles y convirtió en la final de la Liga de Campeones frente al Chelsea.