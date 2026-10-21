La desazón de Khvicha Kvaratskhelia tras sufrir grave lesión: Cristiano Ronaldo lo respaldó

Tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el georgiano se desahogó con un profundo mensaje y recibió la respuesta de CR7.

La victoria 4-2 del PSG ante el Barcelona dejó un sabor muy amargo para Khvicha Kvaratskhelia, quien se retiró lesionado del partido disputado este martes en París.

El diagnóstico entregó la peor noticia para el georgiano: La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, descartándolo para lo que resta de la temporada.

Tras recibir la lamentable noticia, el delantero se desahogó con un fuerte mensaje en el que expresó: “No ha pasado mucho tiempo, pero todavía está en mi mente”.

“¿Por qué yo en realidad? Nunca me he perdido nada, probablemente me preparé para este partido, lo mejor para el que me he preparado. Pensé que estaba listo para todo, pero no y me doy cuenta que Dios me escogió”, agregó en Instagram.

El ariete de 25 años intentó darse ánimo al manifestar que “estoy listo para pasar estos meses de dolor y lágrimas. Se que tengo que volver mas fuerte por mi gente que siempre me cubre las espaldas, no te fallareéprometo no desperdiciar ni un segundo”.





El aliento de Cristiano Ronaldo a Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia recibió el apoyo de Cristiano Ronaldo. Pese a no haber jugado juntos en ningún club, el portugués no quedó indiferente a la situación e intentó darle aliento en este proceso.

El ídolo portugués comentó en el posteo que “las batallas más duras en el fútbol son a menudo las que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara. Pero nunca olvides lo que te trajo tan lejos”.

“No dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Manten el fuego encendido. Lo mejor está por venir”, añadió el luso.

El golpe llega en pleno buen momento para el georgiano. De hecho, su nombre aparece en la lista de candidatos para quedarse con el Balón de Oro.

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