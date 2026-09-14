Lamine Yamal golpea la mesa y pide el Balón de Oro: “Este año me lo merecería yo”

El delantero del Barcelona aseguró que, junto a Kylian Mbappé, son los dos mejores futbolistas del planeta. “Todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, sostuvo.

Lamine Yamal no tuvo ningún pelo en la lengua y arremetió con todo en busca del Balón de Oro, carrera que ya ha comenzado.

Tras la confirmación de que está en la lista final por el galardón, el español afirmó que merece quedarse con el trofeo que premia al mejor jugador de la temporada.

En declaraciones al programa Universo Valdano, el delantero del Barcelona comentó: “¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Esto ya es una conversación muy larga”.





“Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y (Kylian) Mbappé los dos mejores del mundo”, afirmó.

El ariete de 19 años no se quedó ahí e insistió: “Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”.

Junto al atacante del Real Madrid, otros futbolistas de peso que asoman como favoritos son Rodri (Barcelona), Ousmane Dembélé (PSG) y Lionel Messi (Inter Miami).

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el próximo lunes 26 de octubre.