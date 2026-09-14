La espectacular marca que alcanzó Kristel Köbrich con su medalla en los Juegos Suramericanos 2026

La Cobra logró el bronce en los 800 metros libres femeninos de la natación, superando a competidoras mucho más jóvenes.

Kristel Köbrich agiganta su leyenda. La Cobra se hizo fuerte y este domingo consiguió un bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al ser tercera en los 800 metros libres femeninos de la natación.

La chilena fue tercera con un tiempo de 8’41”.47, subiéndose al podio al superar a competidoras hasta 24 años más jóvenes.

De hecho, la deportista nacional alcanzó una importante marca a sus 41 años.





Kristel Köbrich consigue su medalla 19° en Juegos Suramericanos

El resultado le permitió a nuestra representante obtener su medalla número 19° en Juegos Suramericanos, demostrando que está más vigente que nunca.

Kóbrich dio el primer golpe en Brasil 2002 al lograr la plata, dando el gran salto al año siguiente al subirse al podio en los Juegos Panamericanos.

A partir de allí, la nadadora tuvo una brillante carrera que incluyó participación en Mundiales y Juegos Olímpicos.

La Cobra irá por otra presea este martes 15 de septiembre en los 1.500 metros libres, otra de las tradicionales pruebas en las que suele competir.