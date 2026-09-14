No les gustó: La llamativa medida que tomó plantel de Colo Colo tras empatar ante Deportes Concepción

Los Albos igualaron 1-1 frente al León de Collao en el Estadio Monumental, resultado que dejó bastante disconformes a los jugadores.

Colo Colo consiguió un amargo empate 1-1 ante Deportes Concepción este domingo, partido que fue válido por la fecha 23° de la Liga de Primera.

Los Albos rescataron una igualdad con un autogol en el cierre del segundo tiempo, lo que les permitió no irse con una derrota en el Estadio Monumental.

Pese a que mantienen una importante ventaja de 12 puntos respecto a Universidad Católica y Universidad de Chile, el resultado no dejó nada conforme al plantel.





Jugadores de Colo Colo no hablaron tras empate ante Dep. Concepción

Según consignó Radio ADN, ningún jugador del Cacique habló en zona mixta luego de la paridad frente al León de Collao.

El único que dio declaraciones fue el entrenador Fernando Ortiz en conferencia de prensa, donde defendió a Vozinha de la responsabilidad en el gol de Los Lilas.

El arquero caboverdiano tuvo una mala salida en un tiro de esquina, permitiendo que Norman Rodríguez abriera la cuenta a los 12 minutos.

Al respecto, el estratega argentino afirmó: “¿Cuántas tuvo? Tres, de nuevo. Son situaciones no para ni juzgar ni hacer un análisis profundo”.

“No fue tan exigido de nuevo para mí. Tendrá que volver a competir, irá a su selección y veremos cómo llega”, agregó.