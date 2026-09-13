U. de Chile golea 3-0 a La Serena y se acerca a la UC en la Liga de Primera

Con una mínima diferencia de goles, los Azules se acercan cada vez más al segundo puesto en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

La tarde de este domingo la Universidad de Chile llegó hasta el Estadio La Portada para enfrentarse a Deportes La Serena por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Con un segundo tiempo de alta intensidad, los Papayeros no lograron sacar a los Azules de su arco, cerrando el partido con un 3 a 0 en favor del cuadro de Fernando Gago.

Así se vivió el encuentro de La U contra La Serena por Liga de Primera

A lo largo de 45+3′ los equipos se pelearon por llegar al arco opuesto, pese a esto, el primer tiempo finalizó con el marcador igualado a cero.

Sin embargo, el temperamento de los jugadores se hizo notar desde el minuto 11 luego de que Rafael Delgado lanzara al suelo a Eduardo Vargas para luego lanzarle un pelotazo, registrando la primera tarjeta amarilla para los Papayeros.

Por su parte, el Romántico Viajero tampoco pasó desapercibido y a los 29′ Vargas recibió su propia amarilla tras un intento de Ángelo Henríquez de marcar el primer tanto para los oriundos de La Serena.





Buscando sacarse el empate, la U regresó al segundo tiempo enfocado y a los 47′ Agustín Arce aprovechó un error en la salida de los dueños de casa y logra abrir cuenta en el Estadio La Portada.

Sin bajar el ritmo, a los 50 minutos Fabián Hormázabal se enfrentó al portero, pero terminó desviando el tiro. No obstante, cuatro minutos más tarde lo volvió a intentar marcando finalmente el 2-0.

Pese a sumar dos nuevas amarillas, para Arce y Guerrero, el cambio clave se dio a los 73′ cuando ingresaron a la cancha Igor Lichnovsky e Ignacio Vásquez en reemplazo de Nicolás Fernández y Juan Martín Lucer.

Con seis minutos de tiempo extra, los Azules decidieron apostar por seguir sumando puntos y a los 90+4′ Lichnovsky marcó un nuevo gol, dejando 3-0 el marcador.