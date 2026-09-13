“Baila en todas las canchas”: El aplaudido pie de cueca de Matías Fernández junto a su hija

El exfutbolista se lució de huaso en una actividad escolar de las Fiestas Patrias y obtuvo distintas reacciones de los usuarios e hinchas.

Con pañuelo en mano e indumentaria típica de huaso, Matías Fernández protagonizó un dieciochero momento junto a su hija Antonia.

La joven compartió una serie de fotografías en las que aparece bailando cueca con su padre en una cancha de colegio, en una actividad de Fiestas Patrias.

Antonia realizó la publicación en su cuenta de Instagram y el exmediocampista de Colo Colo la reposteó en sus historias con su propio mensaje.

“Debuté en las cuecas con mi chinita más linda, no la miren mucho por favor” , expresó Fernández.





Con emojis de risa, el exfutbolista añadió: “Estamos listos para bailar cueca, cualquier cosa estamos a disposición”.

Los usuarios aplaudieron a Matías Fernández en la sección de los comentarios, que se repletaron de mensajes positivos.

“El 14 de los blancos baila en todas las canchas” , “todos los papás mirándolo” y “pensé que lo había visto todo, claramente no”, escribieron.

Pero lo más futboleros optaron por el humor: “Pasan los años y sigues bailando, como aquel 2 de julio del 2006”, “yo te vi bailar a varios” y “el 14 de los huasos es un crack”.