Otra vez la mala suerte: Bruno Barticciotto volvió a lesionarse en su segundo partido con Huracán

El delantero chileno ingresó en el segundo tiempo en la victoria ante Racing, pero tuvo que salir debido a nuevas molestias físicas.

La pesadilla de Bruno Barticciotto parece no tener fin. El delantero chileno volvió a lesionarse en la victoria 2-1 de Huracán ante Racing este domingo por el torneo argentino.

En su segundo partido con el Globo, el ariete ingresó a los 61 minutos por Juan Bisanz cuando el duelo estaba igualado.

Sin embargo, a los 84′ tuvo que retirarse por molestias físicas, saliendo muy molesto de la cancha al tener nuevamente complicaciones.





Bruno Barticcioto sufre nueva lesión

Las lesiones han sido un tema para el joven de 25 años, quien llegó a préstamo al elenco de Parque Patricios desde Talleres buscando continuidad.

Tras sumar minutos la semana pasada en el empate 1-1 contra Belgrano, el ex Universidad Católica no pudo aprovechar la chance de mostrarse frente a uno de los grandes.

Previo a su arribo a Huracán, Barticciotto había jugado solamente 6 encuentros esta temporada en la T precisamente por el tema de las lesiones.

Entre esos inconvenientes se han dado varios desgarros, incluyendo uno a principios de este año.