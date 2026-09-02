Se queda en Argentina: Bruno Barticciotto deja Talleres y tiene nuevo club para el segundo semestre

El delantero fue oficializado como refuerzo de Huracán, llegando a préstamo por lo que queda de la temporada 2026.

Bruno Barticciotto va por un nuevo desafío en el fútbol argentino. El delantero fue anunciado este miércoles como refuerzo de Huracán.

El Globo confirmó la llegada del chileno, quien arribó a préstamo desde Talleres de Córdoba por todo lo que queda del 2026.

Adicionalmente, la nueva escuadra del atacante nacional remarcó que el vínculo se puede extender por el 2027 con una opción de compra incluida.





Huracán ha tenido un irregular segundo semestre, sumando 9 puntos en las primeras siete fechas del torneo argentino.

Pese a que ganó el clásico ante San Lorenzo, los dirigidos por Diego Martínez acumulan tres partidos sin ganar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Huracán (@cahuracan)

Los números de Bruno Barticciotto este 2026

Barticciotto ha tenido un complejo 2026, disputando solamente 6 encuentros lo que va del año en los que no marcó goles.

Su último tanto lo marcó el 16 de agosto del 2025, defendiendo la camiseta del Santos Laguna de México en la derrota 3-2 contra Cruz Azul por la Liga MX.