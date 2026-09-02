Aníbal Mosa dispara con todo a la U tras castigo a Javier Correa: “Entre los sapos y un rey feudal”

La sanción al delantero de Colo Colo molestó al presidente de Blanco y Negro, quien lanzó fuertes frases tras la confirmación del castigo.

Bastante molesto se mostró Aníbal Mosa tras la sanción a Javier Correa, quien recibió dos partidos de suspensión por sus gestos obscenos en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Los Azules denunciaron al delantero de Colo Colo ante el Tribunal de Disciplina, situación que derivó en fuertes críticas de parte del presidente de Blanco y Negro.

El máximo dirigente del Cacique aseguró que esta situación es similar a lo ocurrido en la temporada 2024, donde hubo varias polémicas fuera de la cancha.





¿Qué dijo Aníbal Mosa?

El directivo no ocultó su fastidio y expresó: “Creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guion”.

“Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Es lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, agregó.

Respecto a si su molestia en con la U o con el propio Tribunal de Disciplina, el empresario indicó: “Como dicen en mi tierra en Puerto Montt, al que le quede bueno el poncho, que se lo ponga”.

Consultado por si hay una “vara distinta” con Colo Colo, Mosa remarcó: “No me hagan decir más, porque capaz que termine en el Tribunal de Disciplina. Creo que con lo que dije es suficiente”.