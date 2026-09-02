Siguiendo a Messi: La otra figura de Argentina que dio luces de su retiro de la selección

La Albiceleste podría perder una nueva pieza luego del anuncio de La Pulga, quien está generando un gran efecto en sus compañeros.

Un gran “efecto rebote” está ocasionando el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Ahora, un nuevo jugador puso en duda su continuidad en La Albiceleste.

Se trata de Leandro Paredes, quien reconoció que es muy complejo que continúe en la escuadra trasandina pensando en el nuevo proceso.

El volante de Boca Juniors viene de recibir diez partidos de suspensión por agredir a jugadores de España tras caer en la final del Mundial 2026, aunque fue favorecido al poder cumplir la sanción en diferentes amistosos.





¿Qué dijo Leandro Paredes?

Consultado por su futuro en la Selección Argentina, Paredes fue tajante: “Va a ser difícil que siga. Por la suspensión, por la decisión de Leo, que no esté él hace difícil que todo siga funcionando igual”.

“No lo hablé con el entrenador (Lionel Scaloni), lo haré seguramente con él y veremos la decisión que tome”, añadió.

El mediocampista de 32 años recalcó que “la vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera y seguir logrando cosas importantes va a ser difícil”.

“Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y personas increíbles, y en ese grupo teníamos a nuestro líder, que era Leo, y él ya no estará”, sostuvo.

Antes del anuncio de Messi, el otro futbolista que finalizó su ciclo fue el defensa de 38 años Nicolás Otamendi, quien regresó a su país tras fichar en River Plate.