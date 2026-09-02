El debut del caboverdiano en el Cacique cobró relevancia en diferentes aspectos, entre los que está un importante detalle en su contrato.

A una semana de su esperado debut en Colo Colo, donde fue titular en el triunfo 3-0 ante Unión Española, Vozinha sigue dando que hablar en el Popular.

Si bien fue suplente en la reciente victoria sobre Audax Italiano por la Liga de Primera, la presencia del caboverdiano comenzó a cobrar relevancia en diferentes aspectos.

Uno de los más importantes tiene que ver con su contrato, que finaliza en diciembre de este año y que tiene un particular detalle.





La importante cláusula que tiene el contrato de Vozinha

Lo que se sabía del vínculo era que se extendería por todo el 2027 si es que cumplía con el 50% de los minutos jugados este segundo semestre.

Sin embargo, La Tercera detalló el cálculo de ese porcentaje inicia recién a partir del tercer partido disputado.

De acuerdo con el citado medio, estos primeros duelos no serán considerados para determinar si el arquero de 40 años reúne lo establecido para renovar el contrato.

Un punto clave es que el no cumplir con los minutos no implica la salida de Vozinha del Cacique. Ambas partes pueden negociar la extensión si es que ambas partes están de acuerdo.

La situación también se da a la inversa: Si el africano pretende dejar a Los Albos o el club opta por romper el vínculo, se debe activar el pago de 600.000 dólares, siempre que el contrato siga vigente.

Por ahora, el portero apuesta a ser nuevamente alternativa para el entrenador Fernando Ortiz que sigue inclinándose por el joven Gabriel Maureira.