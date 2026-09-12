El frío no fue impedimento: Team Chile se luce en la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026

En esta ocasión los abanderados del Team Chile fueron la capitana de Las Diablas, Manuela Urroz, y el patinador de velocidad, Emanuelle Silva.

Con bajas temperaturas, pero mucha emoción llegó este sábado el Team Chile hasta Santa Fe, Argentina, para la inauguración de los Juegos Suramericanos 2026.

Al ritmo de “Miño”, de Los Bunkers, un numeroso grupo de deportistas nacionales desfiló, al mismo tiempo que iban festejando por este nuevo desafío.

Así fue el paso del Team Chile por Santa Fe

En esta ocasión, los abanderados fueron la capitana de Las Diablas, Manuela Urroz, y el campeón mundial de patinaje de velocidad, Emanuelle Silva.

Tras estos destacados deportistas, los siguieron reconocidos rostros de las diferentes disciplinas que competirán este año y es que en esta ocasión el equipo chileno estará integrado por 284 hombres y 251 mujeres.





A través de redes sociales el Team Chile compartió una serie de fotografías de su paso por Argentina, experiencia que fue aplaudida por sus seguidores.

Cabe destacar que la nómina chilena en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 contemplará 22 campeones de Juegos Sudamericanos representando al país entre ellos, Francisca Crovetto, Macarena Pérez, Clemente Seguel, las mellizas Abraham y Martina Weil.

Asimismo, Kristel Köbrich tendrá su presentación número 22 en grandes eventos tras su debut en Brasil 2002, mientras que por el lado opuesto estará Joaquina Negrete, nadadora de 15 años, la más joven del equipo. En tanto, Pamela Salman, la tiradora de 61 años, será la más experimentada del team.

Revisa el paso del Team Chile en la Inauguración de Santa Fe 2026: