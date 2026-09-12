Crystal Palace vs Ipswich Town: Dónde ver EN VIVO partido de Darío Osorio ante Marcelino Núñez
Por la fecha 4° de la Premier League, Crystal Palace de Darío Osorio recibe a Ipswich Town de Marcelino Núñez en un partido con sabor chileno.
Crystal Palace e Ipswich Town protagonizan un partido con sabor chileno este sábado en la Premier League, poniendo cara a cara a Darío Osorio y Marcelino Núñez.
Los únicos dos nacionales que juegan en la mejor liga del mundo se miden en un duelo fundamental, apostando a ganar para escalar puestos en la tabla de posiciones.
Ambos equipos llegan con tres puntos en igualdad cantidad de encuentros, acumulando una victoria y dos derrotas.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Crystal Palace vs Ipswich Town?
El partido de Crystal Palace ante Ipswich Town, válido por la fecha 4° de la Premier League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.
Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este importante cotejo de manera online. Para eso, debes ingresar con tu usuario y clave.
Hora del partido entre Crystal Palace e Ipswich Town
El choque de Darío Osorio contra Marcelino Núñez inicia a las 11:00 horas de Chile de este sábado 12 de septiembre.
El escenario es el Selhurst Park, estadio ubicado al sur de Londres en el que se esperan cerca de 20 mil hinchas.
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