Ignacio “La Jaula” Bahamondes cambia de categoría en la UFC para enfrentar a Muslim Salikhov

El peleador chileno, quien debutará en la división welter, dirá presente este sábado en La Noche UFC que realizará en Glendale, Arizona.

Ignacio Bahamondes volverá a subirse al octágono de la UFC tras más de 5 meses de su último combate y se medirá ante Muslim Salikhov.

El chileno buscará recuperarse, ya que acumula derrotas ante Tofiq Musayev y Rafael Fiziev, por lo que una tercera caída consecutiva podría ser muy perjudicial de cara a su futuro en la empresa de artes marciales más famosa del mundo.

Ahora, el chileno de 29 años enfrentará a un experimentado rival, 13 años mayor que él. El ruso oriundo de Daguestán no pelea desde noviembre, cuando cayó ante el serbio Uroš Medić.

A pesar de esto, Salikhov tiene un récord favorable de 22-6 en su carrera y 9-5 en la UFC. Mientras que los números de Bahamondes son 17-7 y 6-4 en la UFC.

“Jaula” Bahamondes debuta en una nueva categoría

Ignacio Bahamondes ha competido durante toda su carrera en la UFC en el peso ligero 155 libras (70,3 kg) a pesar de su 1,91 metros. Sin embargo, el santiaguino radicado en Chicago, Illinois, decidió subir de división y debutará en peso welter 170 libras (77,1 kg).

Esto hará que el chileno enfrente a rivales más grandes, con pegada más fuerte. Así es el caso de Salikhov, que mide 1,88 metros, una estatura que no tiene ningún rival en la antigua categoría que compitió Bahamondes y donde llegó a entrar al top 15 en junio de 2025.

Cuándo y dónde es La Noche UFC

El ya tradicional evento, donde se honra la cultura y el legado de los peleadores mexicanos en una fecha cercana a su independencia (16 de septiembre), se realizará este sábado 12 en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

La lucha estelar la animarán en el peso pluma el brasileño Jean Silva (6) y el mexicano-estadounidense José Miguel Delgado.