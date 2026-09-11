Quieren que siga: La estrategia que ocuparía la U para asegurar la renovación de Eduardo Vargas

En medio de su gran rendimiento, la dirigencia del Romántico Viajero se mueve para asegurar la permanencia de Turboman por las próximas temporadas.

Eduardo Vargas se ha transformado en un pilar fundamental en Universidad de Chile. Con Juan Martín Lucero y Octavio Rivero sufriendo diferentes inconvenientes, Turboman ha llevado el peso en la delantera azul.

A raíz de su gran rendimiento, el cuadro laico ya realiza movimientos para renovar el contrato del ariete que en principio finaliza en diciembre del 2026.

Si bien ya se activó una claúsula de renovación para el otro año por los minutos jugados, la dirigencia estaría activando otra estrategia en busca de garantizar la permanencia del multicampeón.





La U realiza maniobras para asegurar a Eduardo Vargas

Según información de La Tercera, la extensión del atacante por el 2027 se aplicó de manera automática con un 15% de aumento de su sueldo.

Pero el tema no se termina ahí. El matutino afirmó que la dirigencia le presentó una nueva propuesta por las próximas dos temporadas, la que incluye otro incremento salarial.

De aceptarla, Vargas tendrá ratificada su continuidad en la U hasta el 2028, aspecto que ya está siendo analizado por el entorno del futbolista.

El objetivo del Romántico Viajero es que el ex seleccionado nacional y Charles Aránguiz sean los principales rostros del centenario que se celebrará el próximo año.

Turboman selló su retorno al club a principios de esta campaña, llegando tras estar solamente seis meses en Audax Italiano.