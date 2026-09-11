“Voy día a día”: Así reaccionó Arturo Vidal a pregunta sobre cuánto tiempo le queda en Colo Colo

Durante uno de los homenajes a Mirko Jozic, el King contestó a una consulta por los años que le quedan en el Cacique.

Arturo Vidal disfruta del buen presente de Colo Colo, apuntando a consagrarse lo antes posible en la Liga de Primera al tener 14 puntos de ventaja.

En medio de la tranquilidad por el momento del equipo, el King aprovechó de participar en los homenajes del club a Mirko Jozic, entrenador que ganó la Copa Libertadores 1991 con el Popular.

El volante se mostró muy emocionado por el cariño de los hinchas en el Teatro Caupolicán, instancia en la que respondió a una pregunta sobre su futuro en la institución.





La respuesta de Arturo Vidal por su permanencia en Colo Colo

Tras subir al escenario, el directivo del Club Social y Deportivo Colo Colo y animador del evento, Pedro Ruminot, le consultó al mediocampista: “¿Cuántos años más vamos a tener a Vidal en Colo Colo?”.

Ante esto, Vidal contestó: “No sé. Yo voy día a día. Feliz de lo que estamos haciendo con Colo Colo. Y ojalá podamos tener otra (Copa Libertadores) lo antes posible”.

El capitán del Cacique termina contrato a fin de año, por lo que debe reunirse con la dirigencia para evaluar su posible extensión.

Sin embargo, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ha comentado en varios ocasiones que la renovación del plantel se analizará una vez terminada la actual temporada.