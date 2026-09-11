Menos de lo esperado: El bajo monto que ganó Independiente por la venta de Maximiliano Gutiérrez

Pese a que la transferencia se realizó por 7 millones de euros, el Rojo cobrará menos de la mitad del dinero por diferentes situaciones.

Maximiliano Gutiérrez dio un nuevo paso en su carrera y este jueves fue oficializado en el Dinamo Moscú, dejando atrás su ciclo en Independiente.

A solamente seis meses de su arribo, el Rojo decidió vender al delantero chileno en una operación que ronda los 7 millones de euros por el 100% de su ficha.

Pese al alto valor del traspaso, el elenco de Avellaneda recibirá menos de la mitad del dinero por diferentes situaciones.





Lo poco que ganó Independiente tras vender a Maximiliano Gutiérrez

Al tener solamente el 50% del pase, al cuadro argentino le corresponde cobrar solamente una porción de lo que pagaron los rusos, dejando el monto restante a Huachipato.

Sin embargo, TyC Sports aseguró que los trasandinos mantienen una deuda con Los Acereros que será saldada precisamente con esta transferencia.

De este modo, a Independiente le quedará un saldo neto cercano a los 2 millones de dólares que serán destinados a otras necesidades.

Gutiérrez alcanzó a jugar solamente 17 partidos en el Rojo, marcando 4 goles y entregando 2 asistencias en un equipo que fue muy irregular.

En medio de su paso al Dinamo Moscú, el atacante fue convocado para la Selección Chilena y disputará los amistosos de septiembre y octubre.