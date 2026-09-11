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Menos de lo esperado: El bajo monto que ganó Independiente por la venta de Maximiliano Gutiérrez

Pese a que la transferencia se realizó por 7 millones de euros, el Rojo cobrará menos de la mitad del dinero por diferentes situaciones.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Maximiliano Gutiérrez dio un nuevo paso en su carrera y este jueves fue oficializado en el Dinamo Moscú, dejando atrás su ciclo en Independiente.

A solamente seis meses de su arribo, el Rojo decidió vender al delantero chileno en una operación que ronda los 7 millones de euros por el 100% de su ficha.

Pese al alto valor del traspaso, el elenco de Avellaneda recibirá menos de la mitad del dinero por diferentes situaciones.

Lo poco que ganó Independiente tras vender a Maximiliano Gutiérrez

Al tener solamente el 50% del pase, al cuadro argentino le corresponde cobrar solamente una porción de lo que pagaron los rusos, dejando el monto restante a Huachipato.

Sin embargo, TyC Sports aseguró que los trasandinos mantienen una deuda con Los Acereros que será saldada precisamente con esta transferencia.

De este modo, a Independiente le quedará un saldo neto cercano a los 2 millones de dólares que serán destinados a otras necesidades.

Gutiérrez alcanzó a jugar solamente 17 partidos en el Rojo, marcando 4 goles y entregando 2 asistencias en un equipo que fue muy irregular.

En medio de su paso al Dinamo Moscú, el atacante fue convocado para la Selección Chilena y disputará los amistosos de septiembre y octubre.

 

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