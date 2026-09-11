¿No le gustó? Kylian Mbappé respondió por el curioso apodo que se volvió viral en redes sociales

El delantero francés se refirió al sobrenombre que se expandió en los últimos meses. Lejos de esquivar el tema, el galo apuntó que “a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente”.

Acostumbrado a romper récords con el Real Madrid y la Selección de Francia, Kylian Mbappé abordó un singular tema en entrevista con France Football.

El delantero se refirió al apodo “Kylian dictador” que se hizo viral en redes sociales, especialmente tras su gran participación en el Mundial 2026.

Lejos de esquivar el asunto, el galo afirmó que entiende que se trata solamente de “una broma”, aunque también puso equilibro sobre lo que esta palabra significa.





¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre su apodo?

Consultado por el sobrenombre, el ariete astro merengue contestó: “En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma”.

“Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia”, añadió.

Mbappé no se quedó ahí y apuntó: “Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas. No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida”.

“Así que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se hace en tono de broma y no llega a tanto, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente”, agregó.