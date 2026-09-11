¿Otra vez automarginado? Los motivos que habrían alejado a Erick Pulgar de La Roja

Desde Brasil reportaron que el antofagastino optó por no ser llamado a los amistosos que La Roja disputará en septiembre y octubre.

La nómina de la Selección Chilena para los amistosos de septiembre y octubre tuvo una ausencia de peso. Se trata de Erick Pulgar, quien otra vez no apareció en la convocatoria.

Pese a ser figura indiscutida en el Flamengo, el volante quedó al margen de los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

Los motivos de su alejamiento de La Roja serían por un tema personal, algo que también se habría dado en las anteriores giras.





Erick Pulgar habría optado por su presente en el Flamengo

De acuerdo al portal Columna do Fla, fue el antofagastino el que optó por no ser llamado al combinado nacional.

Tal como se dio en otras nóminas, el futbolista de 32 años prefirió enfocarse en su presente en el Mengao y quedar fuera de la lista del entrenador Nicolás Córdova.

El último partido de Pulgar con la Selección Chilena fue el 15 de octubre del 2024, día en que fue titular en la derrota 4-0 ante Colombia por las Eliminatorias.

De cara al cierre de la temporada, el cuadro carioca tiene como gran objetivo quedarse con el brasileirao y la Copa Libertadores.