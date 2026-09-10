Independiente del Valle vs Flamengo | Goles, resumen y compacto partido por Copa Libertadores

Con goles de Bruno Henrique y Leo Pereira, el Mengao se hizo fuerte en Quito y pegó primero en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Flamengo dio una nueva demostración de poder y dio el primer golpe en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, derrotando 2-0 a Independiente del Valle este jueves.

Pese a pasar más de algún susto en la altura de Quito, el Mengao se impuso con los goles de Bruno Henrique y Leo Pereira y dio un paso gigante a las semifinales.

El vigente campeón contó desde el inicio con Erick Pulgar, quien disputó los 90 minutos y recibió tarjeta amarilla por una fuerte falta en la mitad de la cancha.

La revancha se disputará el próximo jueves 17 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile en Río de Janeiro.