Insólito escándalo en el Fenerbahce: DT renunció por agresión de hinchas, pero pdte. le ordenó quedarse

Ismail Kartal no aguantó el lanzamiento de una botella y anunció su salida tras la primera fecha de la Champions League, decisión que fue rechazada por el máximo dirigente.

Un verdadero escándalo se dio en Fenerbahce por la renuncia de su entrenador Ismail Kartal, la que fue rechazada de manera tajante por el presidente del club.

A menos de tres meses de asumir el cargo, el estratega anunció su salida tras el empate 1-1 ante la Roma este jueves por la primera fecha de la Champions League.

“Renuncio mientras aún hay tiempo. Renuncio con la certeza de que nunca regresaré”, comentó en conferencia de prensa.





Presidente del Fenerbahce rechaza renuncia de su DT

La decisión del adiestrador sorprendió a Aziz Yildirim, presidente del elenco de Estambul que contó que todo se originó por el lanzamiento de una botella de sus propios hinchas.

El dirigente no aceptó la renuncia y arremetió: “Ismail Kartal no necesita decir ‘Continuaré’. Soy su superior. Le dije ‘seguirás’ y punto. Somos una familia. No hay nada malo entre nosotros”.

“Hasta que me vaya, Ismail Kartal es el entrenador. Si quiere irse conmigo el día que me vaya, puede hacerlo, pero no puede irse hasta que yo me haya ido”, agregó.

El DT está en la banca de uno de los gigantes turcos por cuarta ocasión, logrando el gran objetivo de meterse en la fase de liga de la Champions League.

De cara a esta temporada, Los Canarios Amarillos apostaron por grandes figuras como los delanteros Vedat Muriqi y Romelu Lukaku.