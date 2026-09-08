El Betis de Pellegrini dio vuelta el marcador y debutó con un triunfo en Champions League

Los dirigidos por el entrenador chileno se impusieron de visita por 2 a 3 ante el Lille de Francia en un partidazo.

Luego de 21 años de ausencia, el Betis de Manuel Pellegrini volvió a la Champions League y lo hizo con un triunfo de visita en un partidazo disputado en Francia.

El conjunto español dirigido por el chileno, se impuso por 2 a 3 al Lille, en un encuentro en el cual el cuadro bético estuvo abajo en el marcador dos veces.





El japonés del cuadro galo, Ayase Ueda, abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. Marc Bartra a los 33′ consiguió la igualdad para el equipo del “Ingeniero”.

Pero solo tres minutos le duró el empate al Betis, ya que Alexsandro a los 36, desnivelaría las cifras.

Ya en la segunda fracción, Bartra marcó su segundo personal y el empate transitorio para los andaluces que a través del irlandés Troy Parrott, a los 53′, lograron quedarse con un importante triunfo que ahora volverá a ver acción en Champions el 14 de octubre frente al Porto en condición de dueño de casa.