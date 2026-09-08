La explicación de Sammis Reyes por gimnasio allanado por la PDI: “Nunca hubo un acuerdo formal”

El deportista descartó tajantemente tener vínculos con Boss Fitness, gimnasio que es investigado por presunto tráfico de drogas y lavado de activos.

Sammis Reyes descartó tener vínculos con Boss Fitness, gimasio allanado este martes en medio de una investigación relacionada con tráfico de drogas y lavado de activos.

Tras especulaciones que lo apuntaron como socio del recinto ubicado en Santiago, el deportista negó la cercanía y aseguró: “Acabo de conocer a la persona que maneja este gimnasio hace un par de meses”.

El influencer afirmó que ha sido a entrenar al gimnasio y que “hubo un contrato que estuvo en la mesa” para ser rostro, afirmó qu “nunca fue firmado”.





Sammis Reyes niega vinculación con gimnasio allado

En entrevista con Contigo en Directo, el ex jugador de la NFL recalcó: “nosotros de ninguna forma llegamos a un acuerdo por nada, instancias como esta se me generan todos los días”.

“Que mi nombre esté asociado a algo como esto no solamente es una pena, sino que una falta de respeto a todo el trabajo que llevamos haciendo por todo Chile”, agregó.

Reyes insistió en que “nunca hubo un acuerdo formal, hubo dos o tres conversaciones como las tengo con diez empresas todas las semanas”.

“Me siento lleno de frustración y angustia porque quieren colgarse mi nombre de alguna forma y esto le va a afectar a ese proyecto. Y si es así me dolería mucho porque literalmente lo hemos dado todo”, añadió.