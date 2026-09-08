“Quieren colgarse mi nombre”: Sammis Reyes descarta vínculo con gimnasio allanado por tráfico de drogas

La policía llegó hasta un centro ubicado en calle Merced, en el marco de una investigación llevada a cabo por la PDI. El ex deportista declaró a Contigo en Directo que “acabo de conocer a la persona que maneja este gimnasio”.

Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en Boss Fitness, en el marco de una investigación relacionada con tráfico de drogas y lavado de activos, operativo en el que surgió el nombre del deportista Sammis Reyes.

Las indagatorias preliminares apuntan a la presencia de una organización criminal que se dedicaría al tráfico de drogas y el uso de los dineros en negocios legales para el lavado de los mismos activos.

El centro de entrenamiento está ubicado en pleno centro de Santiago, en calle Merced y, según cuentan en sus redes sociales, tienen planes de expansión a otras comunas de la capital.





Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, por ahora la investigación apunta como objetivo a Jorge Manríquez, socio de Sammis Reyes y no al ex deportista .

De todas maneras se trata de un proceso investigativo abierto por lo que durante las pesquisas podrían aparecer nuevos nombres relacionados.

Sammis Reyes descarta vínculo con gimnasio

Sammis Reyes conversó en exclusiva con Contigo en Directo y descartó por completo su vinculación al gimnasio y al sujeto investigado.

“Yo acabo de conocer a la persona que maneja este gimnasio hace un par de meses. Voy al gimnasio porque me gusta entrenar en ese gimnasio”, aseguró.

El exjugador de la NFL explicó que su cercanía con el dueño del gimnasio surgió producto de que existía la idea de realizar una colaboración en la que él participaría como rostro o embajador.

“Y sí, hubo un contrato que estuvo en la mesa, que nunca fue firmado , de rostro, para ayudar a este gimnasio que le vaya mejor”, sostuvo.

“Me siento lleno de frustración y angustia porque quieren colgarse mi nombre de alguna forma y esto le va a afectar a ese proyecto y si le afecta a mí me dolería mucho porque literalmente lo hemos dado todo”, agregó Reyes.