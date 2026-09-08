Cámara de Diputados aprueba interpelar al canciller Pérez Mackenna en medio de cuestionamientos por manejo de política exterior

La Cámara baja, que aprobó la instancia con 57 votos a favor, busca que el canciller responda por el manejo de la política exterior nacional, especialmente tras el incidente con Argentina por el Estrecho de Magallanes.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes realizar una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna.

La iniciativa, surgida tras la última Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, fue respaldada con 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención y busca que el secretario de Estado responda a las consultas de los parlamentarios ante el pleno de la Cámara baja.

En concreto, se trata de dudas respecto a los aranceles anunciados por Estados Unidos, pero principalmente por cuestionamientos al manejo que ha tenido el gobierno a la situación del Estrecho de Magallanes con Argentina.

La instancia quedó fijada para el próximo 28 de septiembre, tras el viaje que la autoridad tendrá junto al presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Además, se anunció que será el diputado Nelson Venegas (PS), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien lidere el cuestionario de 13 temas.





Reacciones tras la aprobación de la interpelación

Tras conocerse el resultado, fueron varios los parlamentarios que se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa.

Por ejemplo, el diputado Gonzalo Winter (FA) criticó la postura que ha tenido el gobierno, especialmente “frente a potencias como Estados Unidos, o frente a la República Argentina”, asegurando que “el Ejecutivo no tiene carácter, les deja hacer y deshacer a sus anchas”.

“A esta Cámara de Diputados no le queda más que interpelar al ministro para que nos explique aquello que en público es inexplicable y aquello que por oficio no ha querido responder”, añadió.

En la vereda de al frente, Agustín Romero (Partido Republicano) cuestionó la aprobación de la interpelación, afirmando que “es absolutamente peligrosa para los intereses de Chile”, sin hacer alusión a la ‘tradición no escrita’ de no exponer a los ministros de Relaciones Exteriores a estas instancias.

“A los cancilleres no se les interpela; a los cancilleres se les invita a las comisiones y se hacen secretas (…) Esto es muy delicado, nunca se había hecho, no porque los cancilleres les caigan bien a los gobiernos, a las oposiciones, nada de eso. Se hace por un tema de seguridad nacional”, sostuvo el legislador.