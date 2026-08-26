Gobierno da por “superado el incidente”: Ministros de Defensa de Chile y Argentina zanjan polémica por Estrecho de Magallanes

El ministro Carlos Alberto Presti se comunicó telefónicamente con Fernando Barros y atribuyó los dichos del brigadier general Gustavo Valverde “a una confusión y desprolijidad”. A través de un comunicado, Defensa informó que dieron por cerrado el impasse.

La polémica por los dichos del general de la Fuerza Aérea de Argentina sobre el Estrecho de Magallanes sumó un nuevo episodio hoy, tras confirmarse que el ministro de Defensa trasandino, Carlos Alberto Presti, se comunicó con su par chileno Fernando Barros.

Dicho contacto telefónico fue informado por la cartera y tuvo por objetivo aclarar los dichos del brigadier Gustavo Valverde, quien adjudicó soberanía argentina sobre el mencionado territorio.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa afirmó que Presti “atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad”.

Al respecto, añadió que Valverde “conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia y que no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.





Además, el secretario de Estado trasandino informó que tanto el canciller argentino Pablo Quirno como el propio brigadier general tomarán contacto con sus respectivas contrapartes chilenas para aclarar la situación.

Según el Ejecutivo, el ministro Barros “valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades” del país vecino, considerando también que “fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales”.

Dicho lo anterior, el jefe de la cartera coincidió con Presti “de dar por superado el incidente”. Así, se zanjó el impasse que había escalado en los últimos días al canciller Francisco Pérez Mackenna y al propio presidente José Antonio Kast.