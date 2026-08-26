Aguas Andinas anuncia cortes por hasta 15 horas en comunas de Santiago
La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15.
Para este miércoles 27 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, Santiago y San Bernardo.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago
- Las Condes: Desde las 15:00 horas del jueves 27 de agosto hasta las 01:00 del viernes 28.
- Santiago: Desde las 15:00 horas del jueves 27 de agosto hasta las 06:00 del viernes 28.
- San Bernardo: Desde las 15:00 horas del jueves 27 de agosto hasta las 03:00 del viernes 28.