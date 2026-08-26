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Aguas Andinas anuncia cortes por hasta 15 horas en comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones, que se darán en tres comunas, se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderán por varias horas, donde en un caso será por hasta 15. 

Para este miércoles 27 de agosto, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Las Condes, Santiago y San Bernardo. 

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en Santiago

  • Las Condes: Desde las 15:00 horas del jueves 27 de agosto hasta las 01:00 del viernes 28.
  • Santiago: Desde las 15:00 horas del jueves 27 de agosto hasta las 06:00 del viernes 28.
  • San Bernardo: Desde las 15:00 horas del jueves 27 de agosto hasta las 03:00 del viernes 28.
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