“Mi padre no es un asesino”: Exnuera de Cote López anuncia querella tras acusaciones por crimen de Pedro Carrión

La joven hizo hincapié en que Yamil Vidal, socio de Pedro Carrión, no tuvo vinculación con el crimen y recalcó que los antecedentes penales de su padre no son una prueba de que haya participado.

Este miércoles, la exnuera de Cote López, Javiera Vidal, rompió el silencio y se refirió por primera vez a las acusaciones contra su padre, Yamil Vidal, por el asesinato del empresario Pedro Carrión en 2022.

La influencer negó que su padre haya estado involucrado en este crimen y arremetió contra una de las hijas de Pedro, Catalina, asegurando que interpondrá acciones legales en su contra.





¿Qué pasó con Javiera Vidal?

A través de su cuenta de Instagram, Javiera señaló: “Durante todo este tiempo preferimos guardar silencio porque estamos hablando de una situación extremadamente delicada, que involucra la desaparición y posterior fallecimiento de una persona”.

En esa misma línea, agregó: “No queríamos entorpecer una investigación, faltarle el respeto al dolor de una familia ni transformar algo tan grave en una discusión a través de redes sociales”.

A través de un extenso comunicado, Javiera aseguró que guardar silencio provocó que se instaurara solo una versión de la historia, lo que generó especulaciones y acusaciones en contra de su familia.

“Mi padre no es un asesino. No existe ninguna prueba que demuestre que haya participado en lo ocurrido y nunca se ha establecido judicialmente su responsabilidad en estos hechos” , indicó Vidal.

¿Qué relación habría entre Yamil Vidal y Pedro Carrión?

La joven expuso que tiene pruebas, las cuales serán presentadas en Fiscalía y comentó que Yamil y Pedro eran amigos que hicieron negocios juntos, pero que entre las familias no se conocían.

Además, Javiera aseguró que Yamil no era trabajador dependiente de Pedro y José Luis Yáñez Soria, uno de los culpables del asesinato, era un hombre que Carrión habría llevado como cliente.

La joven recalcó que la muerte de Pedro “no representaba un beneficio económico para mi padre” y comentó que, tras el crimen, la empresa donde trabajaban quedó con deudas y quebró.

Además, Javiera desmintió que su padre no hubiese participado en la búsqueda o que no hubiese colaborado con la investigación en dicha época.

Todo esto a raíz de una serie de acusaciones en los últimos años en redes sociales donde se aseguraría que Yamil Vidal también sería autor intelectual del crimen para quedarse con dinero.

Sin embargo, en el caso solo hay dos condenados: José Luis Yáñez Soria, por haber planificado el crimen, y Pablo Antonio Solís Castro, por ejecutarlo.

¿Qué dijo sobre los antecedentes penales?

Javiera también se refirió a los antecedentes penales de su padre por robo, hurto, estafa, entre otros, y reconoció que tanto ella como su familia tienen conocimiento de aquello.

“Nunca los hemos negado ni intentado esconder. Yo misma hablé públicamente de ese tema hace años porque preferí ser transparente, pero los antecedentes de una persona no constituyen, por sí solos, una prueba de participación en un hecho completamente distinto”, indicó.

Javiera también expuso que su padre no huyó del país y vive con normalidad: “Somos una familia común. Trabajamos, estudiamos y vivimos de nuestro esfuerzo”.

“Entiendo profundamente el dolor de una familia que perdió a un ser querido. Nunca he negado que sean víctimas de una situación terrible y dolorosa, y jamás pretendería minimizar lo que han vivido. Pero también creo que es necesario establecer un límite”, comentó la joven.

Además, Javiera anunció que interpondrá acciones legales: “Los antecedentes y publicaciones que hemos recopilado durante estos años serán puestos a disposición de las instituciones competentes”.

“Desde este momento, cualquier situación relacionada con estos hechos será abordada por las vías legales correspondientes y no a través de redes sociales”, señaló.

Catalina Carrión se refirió a los hechos en su cuenta de Instagram, publicando un video de su padre.

Finalmente, en dicho registro escribió: “Jamás mentiría. Perdóname, papá, por no poder hacer tanto. Te amo, nos vemos un día no muy lejano”.

Revisa las publicaciones de Instagram: