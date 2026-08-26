26/ 08/ 2026 23:28

La muerte de TENS que conmocionó a La Pintana: Joven fue alcanzado por una bala en pelea entre bandas rivales

En septiembre se cumplirá un año de la muerte de Cristofer Barrientos, estudiante de enfermería que fue alcanzado por una bala producto del fuego cruzado entre dos bandas rivales en la comuna de La Pintana. El pasado 21 de julio fue detenido el presunto autor de los disparos. Sin embargo, aún hay involucrados que permanecen prófugos. CHV Noticias accedió a imágenes exclusivas del caso y, por primera vez, familiares del estudiante entregaron sus testimonios.